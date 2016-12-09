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    Соуза: «Фиорентина» приехала в Баку за победой и первым местом в группе»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза считает выездную победу над «Карабахом» в Лиге Европы вполне заслуженной.

    «Приехали в Баку, чтобы выиграть и обеспечить первое место в группе. Никогда не настраивал команду на ничью. Мы показали классный футбол и заслуженно победили. Надо отдать должное сопернику, «Карабах» хорошо действовал с мячом. Но в нужных моментах отличились именно мои футболисты, поэтому мы взяли три очка.

    Жаль, что Федерико Кьеза получил сегодня красную карточку. Он только начинает закрепляться в составе. Уверен, что в будущем это будет прекрасный форвард, как и его знаменитый отец Энрико. Мы делаем все необходимое для его прогресса», – сказал Соуза после матча.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» – «Фиорентина» закончился со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    09.12.2016 07:25
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