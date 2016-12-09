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    Лига Европы. «Краснодар» завершил групповой этап поражением от «Ниццы»

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» уступил «Ницце» со счетом 1:2. На гол Федора Смолова французы ответили точными ударами Алекси Босетти и Максима Ле Марша.

    Краснодарцы набрали семь очков и финишировали в своей группе вторыми, «Ницца» заняла последнее место с шестью баллами.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 6-й тур

    Ницца (Франция) – Краснодар (Россия) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 51; 1:1 – Босетти, 63; 2:1 – Ле Марша, 77.

    Ницца: Бенитес, Бодмер, Ле Марша, Боскальи, Марсель, Лусамба, Балотелли (Босетти, 46), Донис.

    Краснодар: Синицын, Налдо, Мартынович, Гранквист, Енджейчик, Газинский, Ахмедов, Эбуэ, Торбинский (Калешин, 64), Смолов, Жоаозиньо.

    Предупреждения: Балотелли, 27; Марсель, 55 – Куасси, 26; Гранквист, 41.

    Удаления: нет – Гранквист, 61.

    Календарь Лиги Европы

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 00:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 9 декабря 2016, 05:28

      во что превратился клуб !?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 9 декабря 2016, 00:59

      Зато идет дальше

      0
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