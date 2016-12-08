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    Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» и «Стяуа» сыграли вничью со счетом 1:1. На голы Николя Сансоне и Мануэля Тригейроса румыны ответили точным ударом Влада Ачима.

    В другой встрече группы «Османлыспор» обыграл «Цюрих».

    Таким образом, «Османлыспор» финишировал первым, набрав десять очков, «Вильярреал» с девятью баллами стал вторым.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа L. 6-й тур

    Османлыспор (Турция) – Цюрих (Швейцария) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Деларж, 73; 2:0 – Киличарслан, 89.

    Вильярреал (Испания) – Стяуа (Румыния) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сансоне, 16; 1:1 – Ачим, 55; 2:1 – Тригейрос, 88.

    Удаления: нет – Тамаш, 79.

    Календарь Лиги Европы

    Таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 8 декабря 2016, 21:13

      Цюрих расстроил. Могли бы хоть гол престижа забить

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