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    Венгер скептически относится к идее расширения ЧМ

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился размышлениями относительно планов ФИФА увеличить число участников чемпионата мира.

    «Мне интересно, делается ли это ради популяризации или для повышения качества турнира? Я настроен немного скептически.

    Если кто-то может меня убедить, что это сделает футбол лучше и что есть достаточно времени, чтобы провести турнир в расширенном формате, я готов послушать.

    Но сейчас я в этом не уверен. На Евро теперь играют 24 команды – это, считайте, половина всех европейских сборных.

    Но 48 команд – а всего их в мире около 300 – это не такой большой процент. Я не вижу, что это может привести к значительному повышению качества игры», – сказал Венгер.

    Напомним, ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею увеличения числа участников ЧМ до 48 команд, разделенных на 16 групп.

    Источник: Goal.com

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    08.12.2016 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 декабря 2016, 20:42

      я и так из всего мирового чемпионата толком не знаком с десятком сборных, а теперь еще добавят... не интересно смотреть! Либо же вторые места будут проходить на прямую, а третьи - в квалификации при отборе

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