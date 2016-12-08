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    Бартомеу назвал Месси самым значительным футболистом в истории «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о важности для каталонцев нападающего Лионеля Месси. По словам функционера, аргентинец является самым значимым футболистом сине-гранатовых за всю историю.

    «Месси – самый значительный футболист в истории «Барселоны». Нет никаких сомнений в этом. В нашем клубе играли лучшие футболисты мира. Такие, как Кубала, Ромарио, Круифф, Марадона, Роналдо, Роналдиньо. Однако никто из них не сравнится с Месси. Благодаря ему «Барселона» становится уникальной и великой. Нет ни одного футболиста, который был бы превыше клуба», – сказал Бартомеу в интервью Radio Visión.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 12:46
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