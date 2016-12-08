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    Широков: «ЦСКА не был абсолютным аутсайдером в матче с «Тоттенхэмом»

    Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился наблюдениями от матча с «Тоттенхэмом» (1:3). По словам экс-капитана сборной России, армейцам не удалось продемонстрировать свои возможности в этом поединке.

    «Этот матч у ЦСКА не удался. Например, игра с «Байером» проходила на другом эмоциональном настрое, это заметно. Возможно, сейчас сказалось то, что играли на «Уэмбли». Хотя пора бы привыкать играть на таких стадионах. Отмечу Алана Дзагоева. Он сделал то, что от него ждали — хорошие передачи, еще и гол забил. ЦСКА провалил концовку второго тайма. И таблица в группе не отражает игры, которую команда показывала, — ЦСКА не был абсолютным аутсайдером. По эпизоду с первым голом «Тоттенхэма» скажу, что он точно был забит из офсайда.

    Уход Слуцкого? По ходу осеннего отрезка было видно, что ему нужна пауза. Возможно, стоило взять перерыв сразу после выступления на чемпионате мира... Но Слуцкому, конечно, виднее. Возможно, он думал, что справится со всем», – сказал Широков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2016 06:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 декабря 2016, 11:22

      "Даже на аутсайдера не тянут", - сказал Широков.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 декабря 2016, 10:36

      Не может команда не быть аутсайдером если выходят на матч с выпученными шарами и трясущимися ногами.Тут даже успех в атаке ни чем не поможет.Тотнему что было надо то он и сделал,а надо бы было забить 5-7 залетело бы и столько.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 декабря 2016, 09:56

      Всё верно отметил Роман Широков и самое главное объективно.

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