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    Дзагоев: «Правильно сделали, что отпустили Слуцкого»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире программы «Все на матч» после встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3) прокомментировал отставку главного тренера Леонида Слуцкого, для которого игра в Лондоне была последней у руля армейцев.

    «Если бы с объявлением об уходе Слуцкого повременили, думаю, ничего бы не изменилось. Игра была очень важная, Лига чемпионов. Объяви Леонид Викторович о своем уходе после игры – все было бы так же. Если честно, на матч выходили ровно так, как и всегда.

    Со своей стороны, думаю, вся команда понимает его. Он семь лет уже отработал на очень хорошем уровне. С кадровыми проблемами он решал высокие задачи: три чемпионства, два Кубка, более-менее достойно выступали в Лиге чемпионов.

    Конечно, тяжело, он морально подустал, как мне кажется. В любом случае правильно сделали, что дали ему передышку, отпустили, хочется пожелать ему удачи и скорейшего возвращения в футбол», – сказал Дзагоев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 01:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 8 декабря 2016, 11:28

      Будет, будет ЦСКА чемпионом !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      KROFF 8 декабря 2016, 10:01

      ""более-менее достойно выступали в Лиге чемпионов.""" Более менее?! 4 четвертых места за последние 4 года и абсолютно не перебиваемые антирекорды это более менее?!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 8 декабря 2016, 09:23

      Надо таких болтунов в угольную шахту с лопатой на пару часов.Усталость как рукой снимет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 8 декабря 2016, 08:39

      такой бред про усталость)) пример Фергюссона или Венгера) , а тут бедный 7 целых лет)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 декабря 2016, 07:38

      время пришло уходить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 8 декабря 2016, 05:40

      нехрен было лезть в сборную... надломили

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 8 декабря 2016, 02:23

      беги, Лёня, беги. Ты им уже ни чем не поможешь

      0
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