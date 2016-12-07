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    Анюков: «Матч с АЗ для нас ничего не решает, но мы будем играть на победу»

    Защитник «Зенита» Александр Анюков поделился ожиданиями накануне матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.

    «Команда настроена на победу. С точки зрения распределения мест в группе этот матч для нас ничего не решает, но мы будем играть на победу.

    Голландские команды играют в атакующий футбол, в основном, через фланги. АЗ – хорошая команда, мы смотрели их матчи, играли против них. Будем готовиться серьезно

    Я счастлив в «Зените», здесь и говорить ничего не надо. Что касается ЛЕ, думаю, каждому футболисту хочется только побеждать», – сказал Анюков.

    Напомним, «Зенит» досрочно гарантировал себе первое место в группе. За вторую путевку в плей-офф поборются АЗ, «Дандолк» и «Маккаби» из Тель-Авива.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.12.2016 22:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 8 декабря 2016, 23:54

      видели, сыграли................

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 8 декабря 2016, 15:11

      Анюков трудяга ,всегда выкладывается.Верим что играть будете с полной самоотдачей.

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