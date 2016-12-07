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    Анюков считает, что ЧМ может помочь разрушить стереотипы о России и россиянах

    Защитник «Зенита» Александр Анюков рассказал о том, какую пользу России может принести чемпионат мира 2018 года, который пройдет в 11 городах.

    «Что касается гостей ЧМ, хотелось бы, чтобы их приехало как можно больше. Пусть посмотрят не только футбол, но и нашу страну. Олимпиада в Сочи, думаю, понравилась всем. Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о России, о наших людях – у кого такие есть. Уверен, мы справимся с организацией турнира и все пройдет отлично», – сказал Анюков.

    Также футболист поделился мнением о связанных с ЧМ изменениях в Самаре, которая является его родным городом.

    «С каждым визитом вижу все больше перемен. Идет большая стройка, но через год-полтора, уверен, будет очень красиво. Самара поднимется как город. Безусловно, очень хорошо, что нам выпало право принимать матчи Чемпионата мира – это большой стимул».

    Напомним, помимо матчей группового этапа, Самара примет одну игру стадии 1/8 финала и один четвертьфинал.

    Источник: ФИФА

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    07.12.2016 20:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 декабря 2016, 21:05

      Стереотипы ЧМ, как и Олимпиадами(1936 г.) не разрушаются. Да и стройками(автобанами), тоже.

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