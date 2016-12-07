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    Бубнов: «С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА у себя дома?»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов не разделяет мнения, что «Тоттенхэм» не заинтересован в участии в Лиге Европы. Лондонский клуб сегодня проведет заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, по итогам которой определится клуб, остающийся в еврокубках.

    «Разговоры о том, что «Тоттенхэму» не нужна Лига Европы считаю пустыми. На это рассчитывать не стоит. «Тоттенхэм» будет играть у себя дома, на «Уэмбли». Вряд ли хозяева захотят проигрывать на глазах родной публики и портить собственный имидж. Думаю, англичане заинтересованы в продолжении борьбы в еврокубках. «Тоттенхэм» идет в лидирующей группе в чемпионате Англии, в Москве он уверенно обыграл ЦСКА. С какой стати он должен проигрывать дома? Не будем забывать и том, что победитель Лиги Европы получает прямую путевку в Лигу чемпионов. Это может стать хорошим мотивационным фактором для «Тоттенхэма», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.12.2016 12:12
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 8 декабря 2016, 00:52

      как в воду глядел!)

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 7 декабря 2016, 22:11

      да кони опять сольются по полной

      0
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > спартак спартаков1 7 декабря 2016, 23:23

      швайнэ ты петушиная

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 7 декабря 2016, 18:30

      Если честно то не верится в победу ЦСКА, вот за Ростов был спокоен что они выйдут в лигу Европы, НО ВСЕ РАВНО ВЕРИМ В ПОБЕДУ. И удачи ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 декабря 2016, 16:34

      Бубнов пиарится)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 7 декабря 2016, 16:31

      Ну да,какая-то благодарность от игроков должна быть напоследок- пусть порадуют Лёню напоследок)))

      2
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 7 декабря 2016, 15:51

      может быть последний матч тренера эмоционально взорвет команду

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > aguila_real 7 декабря 2016, 16:09

      разве что пуканы глорам взорвёт, не более того...

      1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real > ivanthebest 7 декабря 2016, 19:38

      может быть пуканы взорвутся и у футболистов))

      -2
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 7 декабря 2016, 14:28

      даже смотреть не буду. нынешние кони настолько бесхарактерная и бесхребетная команда, что исход тут ясен задолго до начала

      0
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      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > maxon1256 7 декабря 2016, 16:03

      вот выйграем и все будут ах.евать и говорить, мы топили за ЦСКА всей страной, зачем на ветер слова бросать, просто промолчать лучше

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > maxon1256 7 декабря 2016, 21:35

      тогда порадуйся за петухов,ИСХОДи на дальняк только не разорви рубиновое очко

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > maxon1256 7 декабря 2016, 23:25

      ну чё чувак очко ишо не разлетелось?вот такой в этом году и рубин-чмошники

      0
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      Рейтинг: +16

      гриффон 7 декабря 2016, 14:24

      конечно специально сливать не будут

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 декабря 2016, 14:20

      Куры дома проиграли 2 матча и на этот матч я более чем уверен забьют и выставят полурезервный состав. Впереди игра с МЮ в АПЛ, и что-то мне подсказывает что для них эта игра в разы важнее чем матч с конями. Если говорить об ЛЕ, то почти все добротные клубы английские его сливают при первой возможности. Думается куры тоже его будут сливать не дожидаясь весны. НО! Резервный состав кур нынешним коням ещё нужно обыграть. Там хватает талантов и мастеровитых игроков. Поэтому будет интересно сегодня посмотреть за ходом матча. Шансы есть, главное не ссать...
      P.S. Ну а смотреть этот матч я конечно не буду, уже зарекался. Сегодня будет как минимум 1, в разы интереснее топовый матч в Мадриде.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 декабря 2016, 13:48

      В Москве армейцы могли взять 3 очка,дома же шпоры играют хорошо!

      Все решит командный настрой(+от обороны,мертвый вариант играть)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Pourport 7 декабря 2016, 14:21

      Ты явно за ЛЧ не следишь... Дома кони соснули без единого вопроса, куры были на порядок сильнее, ничейка была бы идеальным результатом тогда. И сами куры 2 матча из 2 дома проиграли, к вопросу о том как куры играют дома.

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > ivanthebest 8 декабря 2016, 00:46

      Где без единого вопроса?Шпорам зафартило в Москве(как жалким киприотам на твое мясное сообщество),английские команды дома всегда выкладываются(я это имел ввиду)домашние игры и у "Челси" не задались если что!Слышишь звон,да не знаешь где он,только слова на свой лад перехрючить)

      -1
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