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    УЕФА накажет «Динамо» и «Бешикташ» за поножовщину в центре Киева

    УЕФА планирует серьезно наказать «Динамо» и «Бешикташ» за беспорядки, которые фанаты клубов устроили как до, так и во время проведения матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. До игры болельщики команд устроили драку в центре Киева. В ней пострадало около десяти человек, получивших ножевые ранения. Там же были разгромлены несколько магазинов и кафе. На самом стадионе взрывалась пиротехника, а с трибун летели кресла.

    «Следствием ложной оценки рисков безопасности матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» со стороны Федерации футбола Украины, клуба «Динамо» (Киев) и правоохранительных органов стали столкновения между болельщиками двух команд. Немного инсайда: будет жесткая реакция УЕФА. Будет наказание для клубов. Эти события существенно усилят мониторинг матчей с участием украинских команд всех уровней. В УЕФА обеспокоены насилием в городе, должен принимать финал Лиги чемпионов 2018 года», – написал бывший директор по проведению Евро-2012 Маркиян Лубкивский в Facebook.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Турки закончили турнир на третьей строчке в группе В. Отставание от «Бенфики» и второй позиции составило одно очко.

    Источник: Facebook.com

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    07.12.2016 11:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 8 декабря 2016, 13:01

      Не нужно было флаг Динамо в центре Киева топтать

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 8 декабря 2016, 05:22

      что турки - бешеные фанаты, что украинские нацики - отмороженные в принципе, просто нашли друг друга и понеслась. Просто причем здесь именно клубы - не совсем понимаю. неужели клубы принимают решение сколько полиции надо пригонять на те или иные матчи? Особенно на международные. Обычная драка хулиганов, каким образом клубы могли повлиять на это - не понятно. И если с Динамо еще обяъснимо - не приняли должные меры безопасности и т.д. (хотя спорно - потасовка ведь не на стадионе, а просто в городе, за это отвечает полиция), то как отвечает Бешикташ за поведение турецких туристов - вообще непонятно.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 декабря 2016, 16:02

      Не удивлюсь, если салоеды отхватили

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 декабря 2016, 12:56

      Дикари а ещё считают себя европейцами

      4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > MEHROJ ЗЕНИТ 8 декабря 2016, 06:26

      у них только от Европы закон о педиках, гейропейцы ещё те

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 декабря 2016, 12:14

      Ничего удивительного,турки без ножей не могут на футбол ходить

      0
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > Asbjorn 7 декабря 2016, 13:57

      а ты уверен что это турки???

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Jaguar58 7 декабря 2016, 15:27

      Уверен что не турки, а, выражаясь политкорректным языком, лица ГЕЙропейской наружности с суржиктским акцентом...

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 декабря 2016, 12:04

      У нас дебилов не меньше, к сожалению.

      3
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2016, 11:49

      Это украинцы никак не успокоятся по поводу ножа в спину России от Эрдогана.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 декабря 2016, 11:19

      ...вот оно ! - молодое поколение правосеков тренируется на турках... Беда...

      2
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      Рейтинг: +25044

      bset 7 декабря 2016, 11:06

      Так украинцы и турки - братья? Как так-то? По Крыму же одной мысли

      1
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