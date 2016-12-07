Ерохин: «Сейчас мы неимоверно счастливы. Мы все мужики»

Да, Ростов показал, что громить Андерлехт и Аякс, обыгрывать Баварию и выходить в евровесну можно не покупая Халков и Витселей, и даже не покупая Промессов и Фернандо, без бюджета в 200 млн баксов и даже без бюджета в 100 млн баксов. Главное это заполучить тренера-лидера, который сумеет так поставить дело, что вроде бы обычные игроки показывают максимум того, что они могут. И этот максимум как-то не согласуется с постулатом, что у нас нефутбольная страна и слабый чемпионат и проигрывать Катару наш удел.
Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился эмоциями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, эта ничья гарантировала российскому клубу выход в плей-офф Лиги Европы.
«Мы все мужики. На самом деле для нас был очень тяжелый матч. В конце было тяжело и физически и психологически, соперник пошел вперед. Спасибо всем, спасибо команде, болельщикам, кто нас здесь поддерживал. Знаю, что почти вся Россия переживала за «Ростов». Мы это чувствовали и знали, что должны выполнить то, что задумали. Слава богу, что это удалось. Сейчас мы неимоверно счастливы. Не знаю, как передать эмоции словами.
О ничьей до матча мы старались не разговаривать. Был настрой только на победу, и у нас были моменты, возможности. Если бы мы повели в счете, было бы попроще. В обороне старались играть четко, как просили нас тренеры. Если не пропустили, значит, нам это удалось. Это просто фантастика. С таким настроением уходить на перерыв – большое удовольствие. Для каждого из нас это большой праздник. Большое спасибо команде», – сказал футболист в эфире программы «Все на матч».