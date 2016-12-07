Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ерохин: «Сейчас мы неимоверно счастливы. Мы все мужики»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился эмоциями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0). Напомним, эта ничья гарантировала российскому клубу выход в плей-офф Лиги Европы.

    «Мы все мужики. На самом деле для нас был очень тяжелый матч. В конце было тяжело и физически и психологически, соперник пошел вперед. Спасибо всем, спасибо команде, болельщикам, кто нас здесь поддерживал. Знаю, что почти вся Россия переживала за «Ростов». Мы это чувствовали и знали, что должны выполнить то, что задумали. Слава богу, что это удалось. Сейчас мы неимоверно счастливы. Не знаю, как передать эмоции словами.

    О ничьей до матча мы старались не разговаривать. Был настрой только на победу, и у нас были моменты, возможности. Если бы мы повели в счете, было бы попроще. В обороне старались играть четко, как просили нас тренеры. Если не пропустили, значит, нам это удалось. Это просто фантастика. С таким настроением уходить на перерыв – большое удовольствие. Для каждого из нас это большой праздник. Большое спасибо команде», – сказал футболист в эфире программы «Все на матч».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 01:12
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат 7 декабря 2016, 23:52

      Да, Ростов показал, что громить Андерлехт и Аякс, обыгрывать Баварию и выходить в евровесну можно не покупая Халков и Витселей, и даже не покупая Промессов и Фернандо, без бюджета в 200 млн баксов и даже без бюджета в 100 млн баксов. Главное это заполучить тренера-лидера, который сумеет так поставить дело, что вроде бы обычные игроки показывают максимум того, что они могут. И этот максимум как-то не согласуется с постулатом, что у нас нефутбольная страна и слабый чемпионат и проигрывать Катару наш удел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 7 декабря 2016, 21:18

      Уважуха!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 7 декабря 2016, 11:44

      Ростов,СПАСИБО ! Маленькая просьба: Не разбегайтесь по Европе и российским клубам!) Оставайтесь и у России останется сильный духом клуб,которого будут бояться все соперники.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 7 декабря 2016, 10:55

      РОСТОВ!!! Будь здоров!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 декабря 2016, 10:47

      Ростов предсказуемо прошел в ЛЕ, теперь дело за ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 7 декабря 2016, 10:46

      Бились как могли-на зубах выдрали...не без удачи,конечно...Джанаев брал всё,что должен,кроме момента,когда Гранат из пустых вынес...ПСВ смотрелись мастеровитей-зато по самоотдаче РОСТОВ был круче...уважуха,мужики...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 10:23

      Бердыев не зря говорил,что хотел всегда в соперники сильные команды..что бы разочек обыграть так Баварию,и вся Россия счастлива от такого успеха,а тут гляди еще в весеннюю часть выйдем-именно то что и вышло,всех с победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 7 декабря 2016, 09:57

      Ростов папа показал голландцам где раки зимуют))))) я за ЦСКА... Но вчера у телевизора все ногти сгрыз)))) ребята на вас надо ровнятся остальным,с победооооооооооооой!!!!! Мужики!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 7 декабря 2016, 09:23

      Молодцы ребята!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 7 декабря 2016, 09:05

      Ростов - молодцы, команда!!! Более чем достойная игра в такой сложной группе!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 