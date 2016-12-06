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    «Торино» может выкупить Харта за 12 миллионов

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», может на постоянной основе стать игроком туринского клуба. По информации источника, итальянская команда готова выкупить 29-летнего англичанина за 12 миллионов евро. Проблемой в совершении сделки может стать высокая зарплата футболиста – 140 тысяч евро в неделю.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не намерен возвращать игрока из аренды и планирует продать. В нынешнем сезоне Харт провел за «Торино» в Серии А 13 матчей, в которых пропустил 10 голов.

    Источник: Football Italia

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    06.12.2016 19:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      K1slo 7 декабря 2016, 11:56

      Скорее в челси перейдет, если куртуа в реал свалит

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 6 декабря 2016, 21:23

      Шило на мыло променяли,еще неизвестно как Рулльи себя проявит в будущем!!!

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 6 декабря 2016, 21:20

      как же его недооценивает Пеп

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 декабря 2016, 20:16

      Да Пеп уже тысячу раз пожалел, и по поводу Заира и по поводу Туре.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 декабря 2016, 20:00

      Ну и правильно. Пересекутся где-нибудь в Еврокубках и трахнет Харт Пепку со своей новой командой...

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > ivanthebest 6 декабря 2016, 23:41

      хотелось бы, но вряд ли такое будет

      -1
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