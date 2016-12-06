Ломбертс заявил, что весной в РФПЛ стоит ждать множества сюрпризов

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс отметил, что весенняя часть розыгрыша РФПЛ будет богата на различные сюрпризы. Бельгиец считает, что на решающем отрезке в борьбе за чемпионство большую роль будет играть настрой команд. После 17-ти туров сине-бело-голубые занимают вторую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

«Будет непросто. Мы становились чемпионами, набирая 61-63 очка. Сейчас у «Спартака» 40 очков, у нас – 35. У нас меньше очков, нам нужно добирать. Весенняя часть чемпионата принесет много сюрпризов. Многое будет зависеть не только от реальной силы команды, но и от настроя, духовного состояния, потому что поля будут плохого качества, нужно будет преодолевать эти проблемы. Посмотрите на поле, на котором играл «Спартак» в Самаре в 16-м туре», – сказал Ломбертс.