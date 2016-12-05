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    РФПЛ. «Уфа» с минимальным счетом одолела «Томь»

    В поединке 17-го тура РФПЛ «Уфа» на своем поле добилась минимальной победы над «Томью», благодаря голу защитника Александра Сухова. После этого матча уфимцы поднялись на седьмую строчку, набрав 25 очков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Уфа – Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сухов, 64.

    Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев (Фатай, 63), Сысуев (Зубарев, 54), Стоцкий, Безденежных (Марсиньо, 46), Ваньек, Игбун.

    Томь: Коченков, Яблонски, Комбаров (Баляйкин, 80), Жиров, Бордачев, Дроппа, Ковальчук, Дудиев, Попов (Кудряшов, 68), Бикфалви, Соболев (Погребняк, 76).

    Предупреждения: Сысуев, 35; Засеев, 59 – Соболев, 13; Жиров, 41; Комбаров, 71; Баляйкин, 90.

    Удаление: нет – Дудиев, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 15:08

      Зачем гончару сейчас уходить?В уфе получается.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > DeStar 5 декабря 2016, 16:06

      Тогда он должен после сезона уходить, чтобы с предсезонки готовить команду и ставить эти цели.А сейчас с корабля на бал какой с него спрос?Команда будет перестраиваться,буксовать - а тут надо за чемпионство бороться.Пол сезона и возможную лигу чемп или европы прое ...можно.

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