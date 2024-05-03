Орзул – Радимову на «Матч ТВ»: «Ты для меня умер»

У ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул возникла перепалка с Владиславом Радимовым во время прямого эфира.

Рассуждая о матче ЦСКА – «Зенит», Радимов поставил под сомнения уровень понимания футбола Орзул. Он сказал про нее: «Женщина, которая не разбирается в футболе».

В ответ она перед уходом на рекламу сказала Радимову: «Ты для меня умер сегодня». Владислав ответил: «Я знаю».

После выхода с рекламы Радимов сказал Орзул: «Я это сказал любя. Ты разбираешься в футболе точно лучше [сидящих рядом] Николая Писарева и Эдуарда Мора».

Орзул работает на «Матч ТВ» со дня основания в 2015 году.

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