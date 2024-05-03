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    Орзул – Радимову на «Матч ТВ»: «Ты для меня умер»

    У ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул возникла перепалка с Владиславом Радимовым во время прямого эфира.

    Рассуждая о матче ЦСКА – «Зенит», Радимов поставил под сомнения уровень понимания футбола Орзул. Он сказал про нее: «Женщина, которая не разбирается в футболе».

    В ответ она перед уходом на рекламу сказала Радимову: «Ты для меня умер сегодня». Владислав ответил: «Я знаю».

    После выхода с рекламы Радимов сказал Орзул: «Я это сказал любя. Ты разбираешься в футболе точно лучше [сидящих рядом] Николая Писарева и Эдуарда Мора».

    • Орзул работает на «Матч ТВ» со дня основания в 2015 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2024 09:16
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    Комментарии (28)
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    SLADE2019
    1714726744
    Честно сказать это матчевское ноу-хау, если оно является таковым, не впечатляет, когда игру десяток людей комментирует, часть экрана отнимает. Рано или поздно с таким количеством умников будут хаяться. Да и пусть хаятся.
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    АлексМак
    1714729857
    А кто не умер, Дзюбинатор?
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    ...уефан
    1714735754
    ...стараюсь не смотреть эту "аналитическую" хрень. В основном они анализируют самих себя, на сколько они могут продвинуть свою точку зрения по сравнению с остальными. И ведущие и гости...
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    Spinosssa-34-google
    1714736045
    Не думал, что у Спартака столько адекватных фанов). Всё по делу, Матч со своими тёлками и морем несостоявшихся экспертов реально дно. Фан Зенита
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    Евгений-Григорьев-vkontak
    1714736262
    Эта орзул как вообще сидит на спортивных новостях она сама говорит что не разбирается в футболе
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    FanatSerj
    1714739116
    Ой да ладно, Орзул ещё в России 2 (спортивный) с 2011 года обтирается, уж за 13 лет можно в ногамяче разобраться ))) А так то Радимов то давно для многих умер, тут всё обыденно.
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    Аарон-Барон-vkontakte
    1714742415
    }{ y e c 0 c k а Орзул решила в очередной раз нестандартно пропиариться, но была в очередной раз нестандартно опущена в прямом эфире... гы))))
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    Аарон-Барон-vkontakte
    1714742598
    }{ y e c 0 c k а Орзул решила в очередной раз нестандартно пропиариться, но была в очередной раз нестандартно опущена в прямом эфире... гы))))
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    СПОРТ 21 века
    1714750509
    Хватит смотреть В СЕНО МАТЧ! Нужно смотреть футбол... Игнашевича -> отличная команда
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    Каратель
    1714750770
    Вот это поистине глобальный успех Буланова!!!!! Сказать бабе что она не шарит в футболе.. наверное это верх интеллекта этого разжиревшего пропойца...прикольно как он заднюю включил,зассал что на чекушку больше не получит
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