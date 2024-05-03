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    Юран объяснил весенние неудачи «Пари НН»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал свою отставку.

    «Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков всe. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни – молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки.

    Был расчeт, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами. К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали «на флажке».

    Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана – Майга. В матчах со «Спартаком», ЦСКА я вообще не выпускал его, поскольку он «висел» на карточке. Берeг на игры, в которых реально было выиграть.

    С нападением тоже была проблема. До зимней паузы нам сложно давались забитые мячи. Я говорил, что «Пари НН» нужно четыре-пять футболистов, помимо Марадишвили и Кучаева. Надо было добирать ещe двух-трeх игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то – предложить повыше зарплату. Есть определeнные рамки, в которые пришлось вписываться.

    А потом Кучаев подвернул голеностоп в игре и выбыл на два матча. Марадишвили – тоже в игре, а не где-то в тренировочном процессе. У Майга был сумасшедший стык на фланге в матче с «Оренбургом». Он боец – решил играть дальше, но проходит буквально минута – и всe, замена.

    Это игровые эпизоды, где никто не застрахован от травм. Но я не ожидал, что ключевые игроки вылетят практически одновременно. Плюс Гоцука на три игры дисквалифицировали.

    В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев – великолепный тренер, но «Факел» попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали еe глубже, но ничего страшного там не было.

    За два дня до игры с «Ахматом» я встречался с болельщиками и сказал, что на 100% оставлю команду в РПЛ. Более того – постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение», – сказал Юран.

    • 54-летний специалист был уволен из «Пари НН» 29 апреля после серии из 6 поражений в РПЛ.
    • Команда занимает 11-е место в лиге с 28 очками. Нижегородцы находяся в двух очках от зоны стыковых матчей и в трех – от зоны прямого вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.05.2024 09:29
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    Комментарии (4)
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    ZAITZEFF2011
    1714718350
    Получается , что обещание не выполнил. Одни отговорки.
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    Алексей З
    1714719621
    Сергей , к чему этот оправдательный текст ? Команды РПЛ ниже 10 места все живут по одному сценарию, "американские горки". Маленький бюджет, ограниченный выбор исполнителей и всё идёт по кругу. Кем вы можете усилиться ? Лавочниками из московских клубов и оочень дешёвыми легионерами. Это может выстрелить на короткой дистанции , но в длинную итог известен. Отдохнёшь , а потом опять призовут "спасать" другого аутсайдера.
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    FCSpartakM
    1714727156
    Сам на свой вопрос ответил, нужно усилиться, но бюджет не позволил. Ну и на что ты тогда пеняешь? Будто там у других клубов бюджеты больше. КС берут по дешевке из Чертаново и держатся на плаву, а тебе кого нужно? с учетом того, что Марадишвили и Кучаев для твоего клуба-это хорошие игроки. По сравнению с другими аутсайдерами у НН еще нормальный состав и уж точно не такой, чтобы проигрывать 6 матчей подряд.
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