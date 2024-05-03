Юран объяснил весенние неудачи «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал свою отставку.

«Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков всe. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни – молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки.

Был расчeт, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами. К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали «на флажке».

Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана – Майга. В матчах со «Спартаком», ЦСКА я вообще не выпускал его, поскольку он «висел» на карточке. Берeг на игры, в которых реально было выиграть.

С нападением тоже была проблема. До зимней паузы нам сложно давались забитые мячи. Я говорил, что «Пари НН» нужно четыре-пять футболистов, помимо Марадишвили и Кучаева. Надо было добирать ещe двух-трeх игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то – предложить повыше зарплату. Есть определeнные рамки, в которые пришлось вписываться.

А потом Кучаев подвернул голеностоп в игре и выбыл на два матча. Марадишвили – тоже в игре, а не где-то в тренировочном процессе. У Майга был сумасшедший стык на фланге в матче с «Оренбургом». Он боец – решил играть дальше, но проходит буквально минута – и всe, замена.

Это игровые эпизоды, где никто не застрахован от травм. Но я не ожидал, что ключевые игроки вылетят практически одновременно. Плюс Гоцука на три игры дисквалифицировали.

В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев – великолепный тренер, но «Факел» попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали еe глубже, но ничего страшного там не было.

За два дня до игры с «Ахматом» я встречался с болельщиками и сказал, что на 100% оставлю команду в РПЛ. Более того – постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение», – сказал Юран.