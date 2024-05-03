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    Бубнов высказался о работе Слишковича в «Спартаке»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что красно-белым стоит сохранить Владимира Слишковича в качестве главного тренера и на следующий сезон.

    «По Слишковичу остаeтся много неясного. До конца непонятно, как специалист с таким небольшим опытом оказался в «Спартаке». Правда, удивляться этому не стоит. В «Спартаке» такое происходит регулярно. Интересно также, за что отвечал Владимир, когда командой руководил Абаскаль.

    Но при этом всeм, за короткий срок боснийский специалист нашeл общий язык с командой, раскрепостил футболистов и заставил их играть. Произошло это в критически важный момент для красно-белых. Явно на пользу Слишковичу сыграло владение русским языком и хорошее знание российского чемпионата.

    Пока Владимир не внeс больших изменений в тактику команды, но он хотя бы стал правильно расставлять игроков, в отличие от шарахающегося из крайности в крайность Абаскаля. Слишкович тоже ротирует состав, в том же матче с «Динамо» на Кубок он поменял половину футболистов, но делает это босниец грамотно.

    Слишкович ничем не рисковал, соглашаясь стать исполняющим обязанности главного тренера. Сейчас же он вполне может остаться на этой должности, хотя изначально его фамилия не фигурировала в списках возможных кандидатов. Он проявил себя хорошо.

    Если назначение произойдeт, то не нужно будет удивляться. В своe время аналогичный путь проходил Каррера, и мы знаем, чем это закончилось. Ситуация как под копирку. Слишкович заслужил как минимум доработать до конца сезона, но лучше всего для «Спартака» подписать Владимира и на следующий чемпионат.

    Это идеальный вариант, по крайней мере, клуб не попадeт на большие деньги в очередной раз. Никого больше искать не надо. Прошедшие матчи показали, что он готов руководить командой. Если бы у него не хватало квалификации, то он и не смог бы в одночасье исправить ситуацию. Слишкович однозначно лучше Абаскаля.

    Боснийцу не нужно привыкать к команде, он уже давно всех знает. Другой вопрос, насколько сильно он сможет влиять на комплектование состава. Было бы разумно с его стороны требовать схожих с Абаскалем полномочий.

    Заметно, что при Слишковиче команда ожила и играет с хорошим настроением. Бороться за чемпионство практически нереально, а вот за бронзовые награды вполне возможно. Остаeтся ещe Кубок, финал которого пройдeт в Москве. Если «Спартак» доберeтся до решающего матча, то поддержка фанатов будет ему обеспечена», – написал Бубнов.

    • Слишкович исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля 14 апреля.
    • «Спартак» занимает 4-е место с 42 очками после 26 матчей. Команда отстает на 5 очков от третьей позиции и продолжает выступления в Кубке России.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.05.2024 08:06
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    Комментарии (3)
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    sochi-2013
    1714714963
    Абаскаль стратег (насколько хороший - вопрос), а Слишкович тактик. Пока успешный.
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    Литейный 4 (returned)
    1714720460
    Пусть подучится помощник физрука в свинарне. Может станет крепким физруком. Полигон для учебы хороший. Гыгыгы
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    Хургада
    1714732350
    Не мог это Бубнов сказать, по проходившей инфе он серьезно болен. Поэтому и нет ни одного видео или аудио с ним в последние года 3-4
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