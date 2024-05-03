Аленичев сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство с «Зенитом»

Бывший главный «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что клубу нужно хорошо вложиться для поиска замены вингеру Квинси Промесу.

«Думаю, что Промеса, в принципе, уже подзабыли. Весной его нет, без него надо играть. Промес же не будет в «Спартаке» вечно играть. Теперь нужно искать ему хорошую замену. А для того, чтобы найти замену такому футболисту, надо делать хорошее вложение.

Вот, Угальде купили за 13 миллионов евро, если не ошибаюсь. А сколько он забил в чемпионате? Ноль, один в Кубке. А «Зенит» за Педро заплатил девять миллионов, он забил один в чемпионате плюс два в Кубке «Спартаку».

К чему я это говорю? Чтобы бороться за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу, для чего нужно вложиться. Думаю, руководство клуба должно это понимать. Если такой игрок будет найден, «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию за чемпионство», – сказал Аленичев.