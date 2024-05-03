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    • Аленичев сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство с «Зенитом»

    Аленичев сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство с «Зенитом»

    Бывший главный «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что клубу нужно хорошо вложиться для поиска замены вингеру Квинси Промесу.

    «Думаю, что Промеса, в принципе, уже подзабыли. Весной его нет, без него надо играть. Промес же не будет в «Спартаке» вечно играть. Теперь нужно искать ему хорошую замену. А для того, чтобы найти замену такому футболисту, надо делать хорошее вложение.

    Вот, Угальде купили за 13 миллионов евро, если не ошибаюсь. А сколько он забил в чемпионате? Ноль, один в Кубке. А «Зенит» за Педро заплатил девять миллионов, он забил один в чемпионате плюс два в Кубке «Спартаку».

    К чему я это говорю? Чтобы бороться за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу, для чего нужно вложиться. Думаю, руководство клуба должно это понимать. Если такой игрок будет найден, «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию за чемпионство», – сказал Аленичев.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: РИА Новости

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    03.05.2024 10:29
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    Комментарии (8)
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    andr45
    1714722609
    Затраты Clube de futebol «Zenitе» на приобретение 25-летнего нападающего Артура составили 15 миллионов евро. Аленичев, сколько он забил?(
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    NewLife
    1714733560
    "что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство с «Зенитом»" Нужно не слушать таких лузеров, как Алень.
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    k611
    1714739535
    Тут у человека кто ищет новых игроков для клуба, должно особое чутье на футбольные дарования. Деньги то можно заплатить немалые, а получить очередного Рошу.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714757045
    Не нужно покупать футболистов ! Добавьте на печеньки побольше и будут вам и пенали и вратарские ляпы и тренерские эксперименты соперника) ну что вы как дети то) золото не пахнет,а красивая игра кому она нужна )) привыкать вам что ли )
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