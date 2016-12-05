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    Симеоне просит не торопить Гризманна

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что голевая засуха форварда его команды Антуана Гризманна завершится в ближайшее время.

    «Я вижу хорошую форму Гризманна. Никогда не было легко стабильно создавать голевые моменты. Нужно быть настроенным на кропотливую работу. Надо набраться терпения, вскоре мы увидим голы в исполнении Антуана», – считает Симеоне.

    В текущем сезоне Гризманн сыграл в 13 матчах Примеры, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Marca

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    05.12.2016 07:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 6 декабря 2016, 09:12

      6 голов засуха? В Испании очень требовательны, ну и лига у них высокого уровня.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 5 декабря 2016, 09:17

      наши бы кривоногие забивали по 6 голов в 13 матчах а так по 1или 2

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