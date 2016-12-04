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    Червиченко назвал Кокорина переоцененным нападающим с реализацией на уровне первой лиги

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отметив слабую реализацию футболиста. Напомним, что в нынешнем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    – Прибавляет ли Александр Кокорин?

    – Переоцененный футболист, который с каждым выходом на поле все ярче подчеркивает, как сильно он мешает созидательной игре команды. Сколько у него моментов! А реализация на уровне первой лиги. Иногда забьет красивый гол, а потом пять подряд моментов испортит.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2016 22:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 5 декабря 2016, 09:14

      Недооценил ... первую лигу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 декабря 2016, 06:56

      Ух ты даже Червяк способен на адекватное мнение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 декабря 2016, 06:08

      Надо было кокорину в свое время в ПФЛ поиграть..за какой нибудь Енисей..хотя все еще может быть)

      2
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 5 декабря 2016, 00:54

      Он конечно прав, но почему этот баран обиженный так много интервью стал давать?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > RNR4uK 5 декабря 2016, 09:17

      Потому что его спрашивают. И читают его ответы. То, что ты его тут обзываешь, не делает тебя равным ему.

      1
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      Рейтинг: +243

      veksill 5 декабря 2016, 00:37

      всё верно сказано

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 5 декабря 2016, 00:25

      Кокорин - распиаренный колхозник.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 декабря 2016, 23:01

      За это и ценится Кокорин, а то про что новости то ещё писать тогда было бы

      1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 4 декабря 2016, 22:55

      Червиченко тот еще тип, но тут все по делу..

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      Рейтинг: +51

      shamil1111 4 декабря 2016, 22:49

      адекватно

      2
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