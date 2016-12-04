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    Джованни Симеоне заявил, что его отец в скором времени возглавит «Интер»

    Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне, являющий сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, не исключил варианта, что его отец в скором времени возглавит «Интер». Напомним, ранее сообщалось, что миланский клуб готов заплатить 50 миллионов евро в виде компенсации, чтобы заполучить аргентинского специалиста ближайшим летом.

    «В какой-то момент мой отец подпишет контракт с «Интером». Я надеюсь, что так будет. Пока он счастлив в «Атлетико», что мне очень нравится. Но в будущем может произойти что угодно», – сказал Симеоне-младший.

    Источник: Skysports

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    04.12.2016 17:36
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