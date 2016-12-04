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    Теодорчик интересен «Ливерпулю»

    Нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик заинтересовал английский «Ливерпуль». Напомним, что права на футболиста принадлежат киевскому «Динамо».

    По информации источника, 25-летний игрок сборной Польши также интересен «Вест Хэму», «Севилье» и «Бенфике».

    Действующий контракт Теодорчика с «Динамо» рассчитан до июня 2019 года, при этом у «Андерлехта» есть возможность выкупить права на игрока за 5 миллионов евро.

    В 15-ти матчах текущего чемпионата Бельгии Теодорчик записал на свой счет 12 голов.

    Источник: Corrieredellosport

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    04.12.2016 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 декабря 2016, 11:17

      Теодорчик это такой маленький Теодор

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      ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > Фан666 4 декабря 2016, 15:04

      Подрастет, станет интересен не только Ливерпулю.

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