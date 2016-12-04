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    УПЛ. «Шахтер» обыграл «Сталь» и лидирует с 10-очковым преимуществом и другие результаты

    В матче 17-го тура УПЛ «Шахтер» на своем поле обыграл «Сталь» со счетом 2:0. Благодаря этой победе донецкий клуб набрал 47 очков и увеличил отрыв от идущего вторым «Динамо» до 10 баллов.

    В другой встрече игрового дня «Александрия» упустила победу над «Звездой». Еще одна игра между «Олимпиком» и «Карпатами» была перенесена из-за тяжелых погодных условий и неготовности газона.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 17-й тур

    Шахтер – Сталь – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марлос, 31 (с пенальти); 2:0 – Тайсон, 79.

    Звезда – Александрия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шендрик, 26; 1:1 – Фаворов, 90+4.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 22:22
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