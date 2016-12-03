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    Венгер: «Санчес – классный игрок, каких мало»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча 14-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (5:1). Хет-триком в этой игре отметился Алексис Санчес.

    «Мы показали убедительную игру и сильный результат. Мы создали много моментов. Было заметно, что «Вест Хэм» играет дома неуверенно. Мы сыграли сильно.

    Санчесу потребовались усилия, чтобы войти в игру, но он всегда способен сотворить нечто особенное. Это боец и классный игрок, каких мало. Он всегда может удивить. Кроме того, у него отличная техника.

    Думаю, у нас сильная серия результатов, и от нашей психологической готовности зависит, сможем ли мы ее продлить», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    03.12.2016 23:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 3 декабря 2016, 23:21

      Что с контрактами Санчеса и Месута??? Достала эта пауза

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