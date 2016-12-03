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    Черчесов: «Галицкому, Гинеру и Федуну большой респект за отличные стадионы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Важная персона» поделился размышлениями о важности развития футбольной инфраструктуры.

    «В Польше к Евро-2012 построили несколько отличных стадионов, и посещаемость возросла. На стареньких стадионах было мало зрителей, но после Евро болельщики пошли на новые комфортные арены. Надеюсь, и у нас будет так же.

    Галицкому, Гинеру и Федуну большой респект – они строят отличные стадионы на свои деньги. Это заслуживает теплых слов», – сказал Черчесов.

    Напомним, ранее специалист работал в «Легии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 4 декабря 2016, 09:04

      Галицкий хоть на свои построил, а эти рвачи построили за счет бюджетных денег, а кичатся что сами

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