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    Стоунс: «Кислое настроение. Мы должны были победить со счетом 3:1»

    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился впечатлениями после матча 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3).

    «У всех нас довольно кислое настроение. Такой результат трудно принять. Счет не отражает того, как мы играли. По моему мнению, мы должны были выиграть со счетом 3:1. Но это футбол.

    В нашей игре было много позитивного, мы создавали моменты.

    Если бы реализовали свои шансы в начале второго тайма, это была бы другая история. Все испытывают странные чувства.

    «Челси» был хладнокровен», – сказал Стоунс.

    Источник: BBC

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    03.12.2016 19:00
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