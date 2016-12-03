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    Джеррард в ближайшее время может вернуться в «Ливерпуль» в качестве тренера молодежки

    Легенда и экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, завершивший недавно игровую карьеру, имеет все шансы попробовать себя на тренерском поприще уже в самое ближайшее время. Сообщается, что 36-летний футболист зимой может вернуться в стан красных в качестве наставника молодежной команды U23, где заменит Майкла Била, получившего предложение стать помощником главного тренера «Сан-Паулу» Рожерио Сени.

    Отметим, что в данный момент Джеррард находится в процессе обретения тренерской лицензии категории А.

    Источник: Guardian.com

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    03.12.2016 18:30
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