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    Раньери: «Нас не устраивает, что мы в двух очках от зоны вылета»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне.

    «Поверьте, я полностью забыл, что произошло в прошлом сезоне. Сейчас идет новый, мы должны реагировать на неудачи и возвращаться. Знаем, что в субботу будет очень, очень тяжелый матч.

    Два очка от зоны вылета – это не то, что может нас устраивать, учитывая, что мы делаем. Мы должны быть сильны, играть вместе, бороться вместе.

    «Лисы» бесстрашны. Когда в прошлом сезоне мне говорили про верхнюю часть таблицы, я оглядывался назад. Мы продолжим смотреть назад, но мы должны улучить игру и добиться большего, чем имеем сейчас», – сказал Раньери.

    После 13 туров АПЛ действующий чемпион «Лестер» имеет 13 очков и находится на 14 строчке.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    02.12.2016 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 декабря 2016, 07:33

      а кого устроит

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 декабря 2016, 00:14

      По ходу, это будет первая команда в истории АПЛ И ЛЧ, которая став чемпионом вылетит в Чемпионшип

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