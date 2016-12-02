Туран: «У меня хорошее предчувствие перед Класико – самым важным матчем в мире»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран поделился ожиданиям накануне матча 14-го тура Примеры против «Реала».

«Барселона» – лучшая команда, и когда мы играем так, как способны, нас не остановить. У меня хорошее предчувствие перед Класико.

Такие матчи всегда получаются тяжелыми противостояниями, как и все большие дерби. Думаю, это самый важный матч в мире. Мы хотим насладиться им и победить на глазах наших болельщиков», – сказал Туран.