Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Туран: «У меня хорошее предчувствие перед Класико – самым важным матчем в мире»

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран поделился ожиданиям накануне матча 14-го тура Примеры против «Реала».

    «Барселона» – лучшая команда, и когда мы играем так, как способны, нас не остановить. У меня хорошее предчувствие перед Класико.

    Такие матчи всегда получаются тяжелыми противостояниями, как и все большие дерби. Думаю, это самый важный матч в мире. Мы хотим насладиться им и победить на глазах наших болельщиков», – сказал Туран.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2016 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 3 декабря 2016, 00:31

      Звездить не надо,это у вас в Испании он самый важный,не более того

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 22:54

      Вообще да, но у нас на "матче" Ростов - Зенит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 