Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Озил допустил возвращение в «Реал»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил на вопрос о том, возможно ли его возвращение в «Реал».

    «Я очень счастлив играть в «Арсенале», у которого удивительные болельщики и который проявил много любви ко мне. Мне нравится жить в Лондоне, но в футболе никогда не знаешь будущего. Посмотрим, что произойдет.

    «Реал» – большой клуб, я там играл с фантастическими футболистами. Мадридские болельщики очень преданы и до сих пор поддерживают меня. Многие продолжают слать мне сообщения с просьбами вернуться.

    У меня остались исключительно теплые воспоминания о Мадриде. Я провел там три отличных года», – сказал Озил.

    Футболист перешел из «Реала» в «Арсенал» в 2013 году. Его действующий контракт с лондонцами истекает летом 2018.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2016 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 3 декабря 2016, 00:46

      давай возвращайся,полезнейший игрок!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 