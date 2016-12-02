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    Кононов: «Богатый опыт Тихонова и Шалимова помогал в «Краснодаре»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей работе и отношениях с помощниками Андреем Тихоновым и Игорем Шалимовым.

    «Увольнение – это всегда стресс. Но если ты принял такое решение, то главное – потом не передумывать. Нужно идти до конца. А то начинают уговаривать.

    Я с большим уважением отношусь и к Андрею, и к Игорю, которые помогали мне в «Краснодаре». Главной задачей обоих стала индивидуальная работа с игроками. И их богатый опыт как футболистов помог. Тихонов отвечал за полузащиту, Шалимов – за нападение и тоже полузащиту. Не стоит думать, что если они были звездами на поле, то такие же и в тренерстве, в быту. Это не так. У меня не было никакого дискомфорта в работе с ними», – сказал Кононов.

    Напомним, Кононов покинул «Краснодар» в сентябре этого года. Команду возглавил Игорь Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 2 декабря 2016, 15:33

      Жаль, но с такой игрой, Краснодар занимает ту строчку в таблице, которой достоин. И то с большой долей везения. Надо что-то менять. Да и Галицкому надо на 3-х,4-х игроков раскошелиться.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 11:14

      Он то точно без работы не останется.

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