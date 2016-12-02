Нойер одобрил продление контракта с Рибери

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает полузащитника команды Франка Рибери важной частью коллектива. Руководство «Баварии» на днях объявило о продлении контракта с французом.

«Рибери – это футболист мирового уровня. До того момента, когда он получил травму, можно считать его самым важным и лучшим игроком «Баварии». Мы все должны быть благодарны ему. В текущем сезоне он сыграл определяющую роль в нескольких победах клуба», – сказал Нойер.

Напомним, новый контракт Рибери с клубом рассчитан до середины 2018 года.