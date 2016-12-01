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    Марсьяль летом может перейти в «ПСЖ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации источника, в услугах 20-летнего форварда заинтересован «ПСЖ», готовый заполучить футболиста во время летнего трансферного окна.

    Напомним, контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ восемь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    01.12.2016 19:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31

      damon_2005 1 декабря 2016, 20:19

      Очередная утка, никто из нападающих МЮ не покинет команду, тем более на кону есть шанс ЛЕ выиграть, кубок Английской лиги 1/2 финала с Халл Сити, Кубок Англии, и может быть влезть в 4-ку команд

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 декабря 2016, 20:17

      Сотен, не меньше... Только тогда начнём думать.

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 1 декабря 2016, 20:01

      Ну за*бись..спасибо Моур!..(

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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 декабря 2016, 19:20

      Нет!!! отдайте Руни

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