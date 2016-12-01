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    Паскуато: «В России мне больше всего нравятся «Спартак» и «Зенит»

    Итальянский нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато пообщался с журналистами перед матчем 16-го тура чемпионата России со «Спартаком». По словам футболиста, на данный момент конкуренцию московскому клубу может составить только «Зенит».

    – На кого в составе «Спартака» вашей команде стоит обратить внимание в первую очередь?

    – На Промеса. Очень хорош. Быстрый, техничный, с ударом.

    – Игра какой команды в чемпионате России вам нравится больше прочих?

    – Назову две: «Спартак» и «Зенит».

    – Именно «Зениту» вы забили свой первый и пока последний гол в нашем чемпионате…

    – Чему был чрезвычайно рад. Надеюсь, что сумею огорчить и другого фаворита.

    – У вас есть цель – забить за сезон определенное количество голов?

    – Нет. Хотелось бы как можно больше. Но пока мой максимум – 9 голов за «Модену» в сезоне 2010/11 в итальянской серии В. В большей степени я ассистент, а не бомбардир, и от того, что помогаю забивать партнерам, получаю не меньшее удовольствие, чем от голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2016 07:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11487

      alp 1 декабря 2016, 14:37

      надо бы этому паскуаду темную в раздевалке устроить.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 декабря 2016, 14:08

      Вот ломака. Отгрузи 3:0 Спартаку, а то достижения пока, более чем скромные.

      2
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 1 декабря 2016, 09:25

      Не подлизывайся. Все равно в Спартак не возьмем ))

      -3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 1 декабря 2016, 08:30

      новая звезда в России?пусть лучше с Молло в Крыльях играют,таких как Паскуато в Италии как семечек

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