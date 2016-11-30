Президент Ла Лиги: «Все знают, кому я желаю победы в матче «Барселоны» и «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

«Хочу, чтобы это игра стала праздником для всего чемпионата и чтобы впечатления от нее были только положительными.

Я не стану говорить, кому я желаю победы – все и так знают. От исхода этого матча во многом зависит чемпионская гонка.

Ранее я много раз говорил, кого хочу видеть победителем, однако сейчас не стану этого делать», – сказал Тебас.

Ранее функционер неоднократно признавался в симпатиях к «Реалу». Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:15 по московскому времени.