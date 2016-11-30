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Студентам могут перенести сессию на два месяца из-за ЧМ-2018

30 ноября 2016, 19:14
4

На совещании, посвященном размещению и питанию сотрудников МВД в городах организаторах ЧМ-2018, Министерство финансов РФ сообщило, что, скорее всего, полицейских заселят в студенческие общежития. Кроме того, по мнению Минфина, оплачиваться питание сотрудников полиции также должно за счет учебных заведений.

В своем письме главам регионов ведомство попросило рассмотреть вопрос об изменении учебных планов. По существующей информации, чиновники, отвечающие за организацию чемпионата мира в регионах, уже занялись проработкой данного вопроса.

«Так как полицейские должны будут разместиться уже c середины мая, сессию придется, скорее всего, сдвинуть на конец апреля, Министерство образования на своем уровне пока не выдало никаких решений, рекомендаций и так далее. Пока это все рассматривается на региональном уровне», – сообщил источник в Волгограде.

В Министерстве финансов РФ оперативно прокомментировать информацию не смогли.

Источник: Life
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (4)
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Ливepпуль
1480524434
херова
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Андрей32
1480527480
Умнее некуда, на образование и молодёжь и так болт уже как несколько лет положен, тут ещё и учебные планы перекроить предложат. Учитывая, через какую задницу проходят подобные псевдореформы в области просвещения, обернётся, мягко говоря, не лучшими результатами. Лучше бы гостиницы задействовали, в регионах они не особо забиты. Студентам учиться бы спокойно, чтобы адекватные люди выходили из учебных заведений и экономику в нужном всем нам направлении двигали, а им из-за масштабного мероприятия, на котором уже очередные упыри намылились погреть руки, насаждают пробел в знаниях. Мудаки в высших эшелонах, "илита" так называемая не перестаёт удивлять, экономя там, куда следовало бы, наоборот, деньги направлять. Браво, и это малообразованное чиновничье быдло не стесняется на обозрение общественности такой бред выкладывать
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bset
1480596320
На Украине в 2012 ЕГЭ переносили (ну или как там их аналог называется)
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Garrincha58
1480831777
а те кто придет на матчи зачет автоматом
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