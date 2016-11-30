Студентам могут перенести сессию на два месяца из-за ЧМ-2018

На совещании, посвященном размещению и питанию сотрудников МВД в городах организаторах ЧМ-2018, Министерство финансов РФ сообщило, что, скорее всего, полицейских заселят в студенческие общежития. Кроме того, по мнению Минфина, оплачиваться питание сотрудников полиции также должно за счет учебных заведений.

В своем письме главам регионов ведомство попросило рассмотреть вопрос об изменении учебных планов. По существующей информации, чиновники, отвечающие за организацию чемпионата мира в регионах, уже занялись проработкой данного вопроса.

«Так как полицейские должны будут разместиться уже c середины мая, сессию придется, скорее всего, сдвинуть на конец апреля, Министерство образования на своем уровне пока не выдало никаких решений, рекомендаций и так далее. Пока это все рассматривается на региональном уровне», – сообщил источник в Волгограде.

В Министерстве финансов РФ оперативно прокомментировать информацию не смогли.