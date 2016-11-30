Санкт-Петербург оценивает доход от ЧМ-2018 в 10-14 миллиардов

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оценил приблизительный доход города от проведения чемпионата мира в 2018 году. По его словам, он ожидает отложенный эффект от мероприятия такого уровня.

«Арифметика тут самая приблизительная. По прогнозу, Санкт-Петербург во время чемпионата мира посетят порядка 400 000 туристов. Средние расходы одного международного туриста в день, включая проживание, составили в 2015 году 12 150 рублей. Играть здесь будут четыре разных пары команд, и среднестатистический болельщик задержится у нас три дня максимум. Плюс около половины гостей будут из России, а они тратят почти вдвое меньше иностранцев. Вот и считайте. Ориентировочно «план по валу» на ЧМ-2018 составит от 10 до 14 миллиардов рублей. С них будут платиться налоги в бюджет.

Конечно, появятся какие-то данные по заполняемости стадионов, по загрузке отелей, по росту посещаемости учреждений культуры и общественного питания, по продажам в торговле и сфере услуг, по росту транспортных перевозок. Но события такого уровня, как правило, имеют еще и отложенный эффект. В том же Сочи турпоток на следующий год после Олимпиады вырос почти на 18%, если сравнивать с доолимпийским 2013 годом. А у Петербурга с его красотами туристический потенциал намного выше», — сказал Полтавченко.