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    Черчесов: «Просить иностранцев играть за российскую сборную не хотелось бы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением относительно натурализации футболистов.

    «Иногда заявления о получении российского паспорта от футболистов звучат чуть-чуть легкомысленно, в моем понимании. Я не могу запретить быть гражданином той страны или другой, это выбор каждого человека.

    Пожалуйста, принимайте российский паспорт, если это от вас лично идет, становитесь в строй, как и все. Если вы достойны играть в сборной, если у вас есть российский паспорт, и вы имеете юридическое право играть, то мы мимо не пройдем.

    Единственный минус какой я вижу – просить футболиста принять российское гражданство, чтобы он играл за сборную, в моем понимании попадаешь под какую-то обязанность. Честно говоря, просить никого бы не хотелось, потому что это изначально неправильно. А по зову души принимайте паспорт, будьте достойны играть и пожалуйста», – считает Черчесов.

    Источник: Спорт FM

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    30.11.2016 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 30 ноября 2016, 13:46

      Правильно Черчес,кто где родился там и пригодился.

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