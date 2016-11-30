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    Гончаренко является фаворитом на пост главного тренера ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы покинуть столичный клуб. Наиболее вероятным сменщиком на его посту считается наставник «Уфы» Виктор Гончаренко. У него уже есть опыт работы в тренерском штабе армейцев, что делает его главным претендентом на данную должность. В его контракте с «Уфой» есть пункт о том, что башкирский клуб обязан отпустить специалиста в ЦСКА без компенсации.

    Известно, что на пост главного тренера также может претендовать Олег Кононов, работавший до недавнего времени в «Краснодаре».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 08:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24

      ASR77 30 ноября 2016, 13:34

      Кононов тоже бесплатен , отступных нет , думаю все же его надо! и игру выстроит и зрелищность будет!

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 30 ноября 2016, 11:50

      Не знаю что требуют от Слуцкого если игроков нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 30 ноября 2016, 11:33

      Мечты сбываются...

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 30 ноября 2016, 11:16

      Мне тоже думается, что Гончаренко в самый раз.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 30 ноября 2016, 10:38

      не царский престол чтоб стать фаворитом

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 30 ноября 2016, 10:00

      Конечно Гончаренко является! Он единственный кандидат. Потому что он условно бесплатный. А, как мы знаем, что условно бесплатно - то Гинеру хорошо.
      Жаль, что не Кононова приглашают.

      1
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      Рейтинг: +25030

      bset > Shaft 30 ноября 2016, 10:17

      Не сказать, что он прям бесплатный. Скорее он уже сработался за полгода, уже видно, что он из себя представляет. Плюс с ходу Уфу поднял высоко. Да и прошлое с БАТЭ о многом говорит

      2
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 30 ноября 2016, 09:35

      Не успел ишо Федот

      Шагу сделать от ворот,

      А уж вороны слетелись

      На Федотов огород!.. (с)

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Semargl18 30 ноября 2016, 10:22

      В этом вся суть газетенок,) Ждем сегодня в связи с шумихой заявлений Официальных лиц ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 30 ноября 2016, 09:29

      Жаль Слуцкого, наконец поняли что надо менять состав и главное,что есть таланты.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 30 ноября 2016, 09:10

      лучше кононова..

      2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 ноября 2016, 09:00

      В ЦСКА надо очень сильного тренера.ЦСКА-флагман нашего футбола.Его 7 лет постепенно гробили,не обновляли состав. Нужен смелый тренер с острым нюхом на молодые таланты.

      0
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      Рейтинг: +25030

      bset > yorgenbarenz 30 ноября 2016, 10:16

      Да ладно гробили. Постоянная игра в ЛЧ, выход в 1/4, столько чемпионств за последнее время

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