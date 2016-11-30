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    Василий Березуцкий: «Буду готовиться к чемпионату мира, а уж как позволит здоровье…»

    Капитан сборной России Василий Березуцкий признался, что смена поколений в национальной команде, заставляет чувствовать себя сиротой.

    «Если честно, действительно чувствую себя в нынешней команде сиротой. Потому что тех, с кем прошла моя карьера, в ней почти не осталось. Так что ощущение немного странное.

    Участие в домашнем чемпионате мира? Не знаю. Я же не в курсе, что думает главный тренер. В принципе буду готовиться, а уж как позволит здоровье… Посмотрим.

    В таком возрасте делать это уже нельзя. Я видел футболистов, у которых все «отключалось» чуть ли не в один день – и они уже не могли выступать на прежнем уровне», – сказал Василий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 07:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 4 декабря 2016, 09:08

      Онопко Дасаев Карпин будем готовится к ЧМ, а так как получится вызовет ли Черчес посмотрим

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 30 ноября 2016, 13:33

      иди на пенсию ,не позорь Россию.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 30 ноября 2016, 07:44

      А,совесть тебе позволит?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > acer2003 30 ноября 2016, 11:56

      В сборную приглашают не по совести, а по игре и физической
      возможности игроков. И это приглашение делает Гл. тренер.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > vladimir-7 30 ноября 2016, 19:58

      Надо иметь совесть, что бы играя,как полено,думать о приглашении в сборную

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