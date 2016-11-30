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    Василий Березуцкий: «Футболисты не виноваты, что в России все плохо и нет футбола»

    Капитан сборной России Василий Березуцкий призвал болельщиков более спокойно относится к неудачам национальной команды на этом этапе перестройки команды.

    «Сборная перестраивается, все меняется. Нужно подходить к таким вещам абсолютно спокойно. У нас люди писали петиции, что-то еще говорили. Считаю, это – перегиб. Главный тренер ищет новых игроков. Так что давайте успокоимся и будем поддерживать национальную команду, а не кричать на всех углах, что у нас все плохо и нет футбола. По крайней мере сами футболисты в этом не виноваты», – заявил Березуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 06:04
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +948

      matvei_72 9 декабря 2016, 17:58

      поддерживать нашу команду за что? за позорную игру?а они за нее получают хорошие деньги.Вообще зарплата должна быть согласно успехам футболистов .Не можешь играть или не хочешь оставайся без зарплаты. Как все простые люди, кто не работает тот не ест

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 30 ноября 2016, 19:09

      все виноваты кроме жопоногих кретинов

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      Рейтинг: +93

      aviator117 30 ноября 2016, 12:44

      Пока у власти Мутко- футбола у нас не будет!!! Итоги ЧЕ показали, что он пустота! Но он продолжает все крутить по своему и развернуть эту машину невозможно. Он власть и обойти ее не возможно! Там все схвачено, да еще КАК!!!

      0
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 30 ноября 2016, 10:49

      Тут дело в системе подготовки,по аналогии с экзаменами,к которым некоторые готовиться начинают когда остаются считанные дни до сдачи,суматошно хватаясь за материал,недосыпая,находясь в крайне нервозном состоянии.Как результат редко кому удаётся при таком подходе успешно сдать экзамен.Вот и у нас за полтора года до грандиозного события(ЧМ18,если кому невдомёк),где мы как страна-хозяйка должны не осрамиться пока не видно что мы основательно готовимся,нужно было о кадрах для сборной позаботиться заблаговременно,создать необходимую базу для этого,а не игроков которые на 4-м десятке вынуждены быть по сути безальтернативными кандидатами в сборную.И тут Вася по делу говорит,они не виноваты что нет иных и что в России вот так обстоят дела с подготовкой,посмотрим как они к экзамену подойдут,все ли билеты выучат.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 30 ноября 2016, 10:49

      ну конечно не футболисты виноваты(( причины другие..погода,судьи,зарплата и т.д..

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      Рейтинг: +191

      bafor 30 ноября 2016, 10:46

      Мутко говорит, что не виноват, тренер - то же самое, как и футболисты. Кто ж виноват? Наверное, массажист сборной. Он ещё ничего не говорил.

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 30 ноября 2016, 10:34

      Вот , Вася! Когда будете вгрызаться в газон, отдавать все силы ради победы, когда в глазах будет спортивная злость, а на поле борьба (исландцы в пример) ... вот тогда не будет к вам никаких притензий и мы сможем сказать, что действительно вы не виноваты, просто не умеете играть в футбол и всё) а выйти на поле просто покатать мячик поперёк поля и потолкаться , это любой человек может

      2
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      Рейтинг: +25030

      bset 30 ноября 2016, 10:15

      А что он должен сказать? "Я играю, потому что никого сильнее нет. Найдите кого-нибудь сильнее - я не хочу играть за сборную"?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2016, 10:12

      Все претензии к тренеру нужно предъявлять. В состав сборной должны
      входить игроки способные играть на уровне сборных Европы и Мира.

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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 30 ноября 2016, 10:11

      Эх Вася, Вася...

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