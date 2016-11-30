Василий Березуцкий: «Футболисты не виноваты, что в России все плохо и нет футбола»

поддерживать нашу команду за что? за позорную игру?а они за нее получают хорошие деньги.Вообще зарплата должна быть согласно успехам футболистов .Не можешь играть или не хочешь оставайся без зарплаты. Как все простые люди, кто не работает тот не ест
Капитан сборной России Василий Березуцкий призвал болельщиков более спокойно относится к неудачам национальной команды на этом этапе перестройки команды.
«Сборная перестраивается, все меняется. Нужно подходить к таким вещам абсолютно спокойно. У нас люди писали петиции, что-то еще говорили. Считаю, это – перегиб. Главный тренер ищет новых игроков. Так что давайте успокоимся и будем поддерживать национальную команду, а не кричать на всех углах, что у нас все плохо и нет футбола. По крайней мере сами футболисты в этом не виноваты», – заявил Березуцкий.