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    Мать Данило, попавшего в авиакатастрофу, опровергла информацию о его смерти

    Мать голкипера Маркоса Данило, попавшего в числе прочих футболистов бразильского клуба «Шапекоэнсе» в авиакатастрофу в Колумбии, опровергла сообщения о его смерти. Имя футболиста фигурировало и в списке выживших, опубликованном управлением гражданской авиации Колумбии.

    Позже местный телеканал сообщил, что вратарь скончался в больнице. В выложенном позже списке с уточненной информацией по оставшимся в живых Данило не было.

    «Мать Данило говорит, что, по последней информации, его просто перевели в более крупную больницу», – сообщил источник.

    Источник: ESPN

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    29.11.2016 19:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 29 ноября 2016, 22:55

      Да будь оно так...здоровья всем и дай бог это последний случай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Mihailofff 29 ноября 2016, 20:59

      Это эпопея какая-то

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      ASR77 29 ноября 2016, 20:56

      хоть живой остался! надеемся на лучшее... остальным земля пусть будет пухом... Пахтакор 2 прям как будто! , какие же чувство у тех игроков которые не полетели даже представить не могу! держитесь ребят !

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 29 ноября 2016, 20:01

      Будем надеятся на лучшее! Что же касается матери, то информацию надо проверять. У женщины шок, да и для матерей многие погибшие дети остаются всегда живыми. Соболезнование семьям погибших и болельщикам клуба! Как стало понятно, трагедия "Пахтакора", увы, вполне повторима.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 29 ноября 2016, 19:31

      Дай Бог здоровья маме и ее сыну Данило и чтобы так оно и было, как говорится.
      Такая трагедия! Тяжело даже думать об этом!

      8
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      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > NapaS 29 ноября 2016, 23:14

      Евгений, это ты?

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS > Munez89 10 декабря 2016, 00:31

      нет

      0
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