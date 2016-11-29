Ващук: «Суркис хотел продать киевское «Динамо»

Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук сообщил, что президент бело-синих Игорь Суркис намеревался продать клуб.

«Я знаю подноготную. Клуб собирались продавать. Это уже давно тянется. Вы же помните, что была куплена целая обойма игроков. Тогда деньги давал Фирташ. Сейчас «Динамо» неубедительно смотрится, потому что нет подбора хороших иностранцев. От них отказались, видимо, из-за финансовых проблем», – заявил Ващук в эфире телеканала «Футбол 1».