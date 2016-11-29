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    Ващук: «Суркис хотел продать киевское «Динамо»

    Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук сообщил, что президент бело-синих Игорь Суркис намеревался продать клуб.

    «Я знаю подноготную. Клуб собирались продавать. Это уже давно тянется. Вы же помните, что была куплена целая обойма игроков. Тогда деньги давал Фирташ. Сейчас «Динамо» неубедительно смотрится, потому что нет подбора хороших иностранцев. От них отказались, видимо, из-за финансовых проблем», – заявил Ващук в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 09:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30

      druga7 29 ноября 2016, 23:10

      Ващук он под юбкой жены сидит. Она в семье всем заправляет. Это факт. Он не способен самовыражаться. Он подкаблучник. А Суркис не есть фанат футбола( как "Ярославский" который создал свое детище под названием "Металлист") он бизнесмен который зарабатывает бабло.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 ноября 2016, 09:50

      Вы страну продали, что уж говорить про мус оров

      -3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > С-Пб on-line 29 ноября 2016, 09:55

      Да за чем вообще лезть к этим хохлам, пусть кого хотят того и продают, нам то что????? каждый дрочит как он хочет, давайте лучше у нас порядок наведем, чтобы РОССИЯ была на первом месте в мире, а не так как сейчас.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Павел Буре 29 ноября 2016, 10:13

      Паш, почему ты не на хоккейной ветке?

      -3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > С-Пб on-line 29 ноября 2016, 11:17

      в хоккее, много достиг, теперь хочу поумничать в футболе. )))

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Павел Буре 29 ноября 2016, 12:36

      понял тебя, ок)

      -3
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