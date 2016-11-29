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    Примера. «Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик». Адурис получил красную карточку

    В рамках 13-го тура Примеры «Лас-Пальмас» на своем поле переиграл «Атлетик» из Бильбао. В составе хозяев голами отметились Кевин-Принс Боатенг, Момо и Хонатан Виера. Гости ответили одним мячом, забитым с пенальти. Гол на свой счет записал Рауль Гарсия. Отметим, что форвард «Атлетика» Ариц Адуриц получил две желтые карточки и был удален.

    Испания. Примера. 13-й тур

    Лас-Пальмас – Атлетик – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Боатенг, 40; 2:0 – Момо, 50; 2:1 – Гарсия, 78 (с пенальти); 3:1 – Виера, 90.

    Удаление: нет – Адурис, 74.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 00:40
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