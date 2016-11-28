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    Кроос заявил, что завершит карьеру после окончания контракта с «Реалом»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос подчеркнул, что намерен повесть бутсы на гвоздь по истечении действующего контракта со «сливочными». Недавно немецкий футболист продлил договор с мадридцами до середины 2022 года.

    «Я не просто так продлил свой контракт до 2022 года. К тому времени мне исполнится 32 года, и я думаю, что это подходящий возраст для завершения карьеры. По крайней мере сейчас я мыслю именно так. Я не собираюсь выступать до 38 или 39 лет. 32 года – это тот возраст, когда твои лучшие годы в футболе уже прошли», – сказал Кроос.

    Напомним, Кроос перебрался в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В текущем розыгрыше Примеры на его счету один гол и шесть результативных передач в 11-ти встречах.

    Источник: Kicker.de

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    28.11.2016 12:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 16:27

      Значит мало его интересует сам футбол.Заработал и отдыхать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 28 ноября 2016, 18:12

      скажи это рону и завершишь карьеру не в реале

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 28 ноября 2016, 14:49

      Скажи это Тотти пожалуйста

      2
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > Shaft 28 ноября 2016, 15:25

      Точно!Ческо вечен.

      -1
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