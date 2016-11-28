Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стеценко: «Хуанде Рамос предъявляет «Днепру» достаточно большие претензии»

    Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал о претензиях к клубу со стороны тренерского штаба Хуанде Рамоса, ранее возглавлявшего украинский клуб.

    «Хуанде Рамос предъявляет нам достаточно большие претензии и в некоторых инстанциях уже выиграл дело против «Днепра». То же самое можно сказать и о его помощниках. По их вопросу в ближайшем будущем к нам будут применены санкции», – рассказал Стеценко телеканалу «2+2».

    Напомним, что ранее с «Днепра» уже были сняты шесть очков. В ближайшее время команда из Днепропетровска может быть наказана еще на девять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2016 09:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11