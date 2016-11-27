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    Петраков: «Есть смысл перейти на схему «весна-осень»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал результат матча 15-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (0:3). Наставник томичей отметил, что есть смысл вернуться к старой схеме проведения чемпионата. Поединок прошел в сложных погодных условиях – в Самаре шел сильный снег.

    – Я свою команду не узнал, проводим разные матчи. Как мы играли в обороне – это нонсенс, с большими ошибками, вследствие чего и получили первый мяч на девятой минуте. Судьбу матча решило удаление. Хотя в перерыве я просил игроков действовать более концентрировано и искать возможность создать моменты в контратаках и выровнять игру. Но мы получили второй мяч, где были несогласованные действия после розыгрыша углового – дали спокойно выйти на ударную позицию и нанести удар. Два слова об удалении. У нас у судей двойные стандарты, где он в нашу сторону видит удаления, и я с этим согласен, а у соперника на 75 минуте такое же должно быть удаление, но он дал желтую карточку. Мы по разным правилам играем? Хотелось бы услышать объяснения от арбитра.

    – Как было играть в таких тяжелых условиях?

    – Условия тяжелые. Я с этим согласен, но мы живем в России, у нас проходит тяжелый чемпионат и надо приспосабливаться. Но одна команда играет в футбол, а другая почему-то нет. Думаю, нашим чиновникам надо подумать, как проводить чемпионат. Может есть смысл перейти на старую схему весна-осень. Больше всего от такой погоды страдают болельщики.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    27.11.2016 17:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 ноября 2016, 21:55

      По сути, не имеет значения, как назвать сезон, "осень-весна" или "весна-осень". С переходом на схему "осень-весна" эти футбольные "умники" потеряли один футбольный месяц для наших климатических условий - ИЮЛЬ! Надо его использовать как начало сезона при нынешней схеме, или он будет серединой сезона при старой, но терять его ГЛУПО! И играть в конце ноября и в декабре тоже... Ну сдвиньте хотя бы три тура РФПЛ на июль! Ума не хватает? Тогда бегом с кресел футбольных функционеров в палату № 6!

      -1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 27 ноября 2016, 21:41

      Петракову есть смысл завязать с большим футболом и перейти на литр-бол, сколько можно уже людям мозги пудрить что ты тренер

      0
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      Рейтинг: +201

      regbiN 27 ноября 2016, 21:31

      Ничего не поменяется, как говорится , что мешает плохому танцору

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 27 ноября 2016, 20:42

      Вроде люди в футболе, а говорят чушь. Посмотрите сезон 2010. Когда последние матчи были? Конец ноября! Где зрелищность на финише сезона? Нет ее - холодно. Куда матчи переносить, если что вдруг? А тут взял спокойно и на весну перенес матч, если форс-мажор. И когда развязка происходит, полные стадионы, потому что весна

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 27 ноября 2016, 19:54

      Об этом я и говорю - еврокубки- то там же остались.Всё равно ведь в это время играть.Или было бы лучше если-бы все наши из отпуска на поле выбегали?Надо не нам а всей европе переходить(как Платини хотел сделать)

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 27 ноября 2016, 18:34

      А в еврокубках как играть тогда?Или не играть?Достали уже!Туда-сюда,обратно.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Gullit 76 27 ноября 2016, 18:59

      а что изменилось в еврокубках от того, что перешли на осень-весну?

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Тraumtanzеr 27 ноября 2016, 19:27

      Тогда зачем возвращаться обратно???

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Тraumtanzеr 27 ноября 2016, 19:28

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      Рейтинг: +201

      regbiN > Тraumtanzеr 27 ноября 2016, 21:34

      Элементарно, чемпион сразу выходит на еврокубки а не через год как раньше

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      Рейтинг: +17

      ибикус 27 ноября 2016, 18:28

      Большая часть России в зоне так называемого рискованного земледелия. Аналогично и с футболом. Надо играть в него в благоприятное время. Летом, в его середину, уже много лет в футболе простой. Весной и осенью стараться проводить встречи в южных городах.

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 27 ноября 2016, 18:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давно нужно переходить на схему весна-осень

      -4
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