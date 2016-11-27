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    Венгер: «Молодым футболистам очень рано становится недоступна полноценная жизнь»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что в наши дни на молодых футболистов оказывается слишком много давления.

    «Родители многого ждут от своих детей. Вокруг них слишком много суеты. С юных лет от футболиста требуют максимума, из-за чего он испытывает давление от необходимости стать успешными. На тренировки юниоры приходят уже со страхом того, что этого успеха не добьются.

    Не слишком ли рано мы даем им специализацию? Не слишком ли ущемляем их свободу в угоду тренировкам? Не рано ли их фактически изолируют от других видов спорта? Молодым футболистам рано становится недоступной полноценная жизнь», – сказал он.

    Источник: FourFourTwo

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    27.11.2016 07:10
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