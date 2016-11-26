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    «Манчестер Юнайтед» может заплатить 40 миллионов за переход Виллиана

    Полузащитник «Челси» Виллиан вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» готовы приобрести 28-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна и предложить за него 40 миллионов фунтов. В услугах футболиста лично заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который работал вместе с игроком в лондонском клубе.

    В нынешнем сезоне Виллиан провел за «Челси» в АПЛ восемь матчей, в которых забил два гола. Минувшим летом полузащитник продлил контракт с лондонским клубом до 2020 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.11.2016 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 15:54

      Лучше уж немного добавить и взять Хамеса Родригеса... И толку больше будет и более молодой игрок.

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